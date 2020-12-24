النزاهة النيابية: قرار القضاء بشان شركات الهاتف النقال حمّال أوجه وسيتم تمييزه

أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية , الخميس , ان الجهة المدعية ستقوم بتمييز قرار القضاء بشان السماح بتجديد عقود شركات الهاتف النقال , مشيرة الى ان قرار القضاء محترم لكنه كان حمّال أوجه .
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي, ان ” قرار القضاء بشان عدم ممانعته بتجديد رخصة الهاتف النقال الى شركات الاتصال كان حمال أوجه وكان مفاجا لنا وقد احدث ارباكا ” .
وأضافت ان ” الجهة المدعية ستقوم باستئناف القرار ” , مشيرة الى اننا ” امام توجههين فاما رفع طلب لتمييز القرار او التوجه للعمل النيابي لاعادة النظر بالدرجات الخاصة لشبكة الاعلام والاتصالات ” .
يذكر ان محكمة استئناف الكرخ أعلنت عن عدم وجود مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال
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