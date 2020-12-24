الداخلية: اعتقال متهم ينتحل صفة عميد في كركوك بحوزته وثائق وتسجيلات صوتية

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال متهم ينتحل صفة عميد في الوزارة بمحافظة كركوك، بحوزته "أعداد كبيرة" من الوثائق والتسجيلات الصوتية وأرقام السيارات.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "مفارز مديرية الشؤون الداخلية في محافظة كركوك، ألقت القبض على متهم ينتحل صفه عميد في وزارة الداخلية، ويقوم بالاحتيال على المواطنين، وضبطت بحوزته أعداد كبيرة من الوثائق، والتسجيلات الصوتية، وأرقام للسيارات، وبدلات عسكرية برتبة عميد شرطة".

وأضافت الوزارة، أنه "تم توقيفه من قبل قاضي تحقيق شؤون وأمن كركوك، والتحقيقات مستمرة لوجود اعترافات موسعة، ومن خلال التحري تبين أنه مطلوب لمحافظات بابل، وبغداد، وديالى".