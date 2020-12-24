"شبكة الإعلام المقاوم" تنشر فيديو من عدة كاميرات لعملية اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

نشرت شبكة الإعلام المقاوم مقطع فيديو يوثق للمرة الأولى لحظة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي في العراق الشهيد أبو مهدي المهندس.

وجمعت "شبكة الإعلام المقاوم" وهي قناة "تلغرام" عراقية، في فيديو واحد ما التقطته كاميرات المراقبة للحظة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس في مطار بغداد.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قد استشهد مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية غادرة جبانة قرب مطار بغداد فجر 3 يناير الماضي.