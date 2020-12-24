الخدمات النيابية: استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الشهر المقبل

اعلنت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، عزمها استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات حول تردي واقع الخدمات والفساد والتسهيلات المقدمة لشركات الهاتف النقال خلال الشهر المقبل.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي في حديث صحفي ان “لجنة الخدمات لن تتوقف عن الدعوة المرفوعة ضد شركات الهاتف النقال بل ستذهب الى محاسبة الفاسدين المتورطين مع تلك الشركات”.

واضاف ان “اللجنة ستستجوب تمهيدا للإقالة لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات”، مشيرا الى ان “موعد جلسة الاستجواب سيحدد في اول جلسة من الشهر المقبل”.

واوضح الربيعي ان “الاستجواب سيكون حول العقود الفاسدة والصمت عن ديون الشركات والتسهيلات المقدمة لهم على حساب المال العام والمواطن العراقي والكثير من ملفات الفساد”