نائب: البرلمان سيرفض فرض الضريبة او رفع سعر الدولار

اكد النائب بدر الزيادي، الخميس، انه لا يمكن فرض الضريبة على الراتب الكلي للموظفين ورفع سعر صرف الدولار سويا خلال قانون الموازنة، فيما بين ان مجلس النواب سيرفض احد الفقرات.

وقال الزيادي في تصريح صحفي ان “مجلس النواب سيكون له موقف من رفع سعر الدولار وفرض الضريبة على رواتب الموظفين وقد يلجأ الى الغاء احدى الفقرات”، لافتا الى ان “الحكومة يقع على عاتقها وضع خطة فعالة لتجاوز الازمة”.

واضاف ان “تمرير فرض الضريبة على الراتب الكلي للموظفين ورفع سعر صرف الدولار سويا خلال قانون الموازنة للعام المقبل امر لن يتحقق”، مبينا ان “الموازنة ستحتاج الى ٣٠ يوما لاكمالها داخل مجلس النواب”.

واكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاثنين الماضي، ان مجلس النواب سيرفض قبول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وطالب النائب عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان، الاثنين الماضي، باقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باسرع وقت.