كردستان تفرض غرامات للوقاية من كورونا وتمنع السفر إلى ثمان دول

قررت وزارة داخلية إقليم كردستان، الخميس (24 كانون الأول 2020) فرض غرامات جديدة، للوقاية من فيروس كورونا، ومنع السفر إلى ثمان دول.

وجاء في بيان داخلية الإقليم "فرض غرامة مالية، قدرها 15 ألف دينار عراقي، على الموظفين والعمال في القطاع الخاص المخالفين للتوجيهات الصحية وعدم ارتدائهم للكمامات".

وقررت الوزارة "فرض غرامة مالية، قدرها 20 ألف دينار عراقي، على كل شخص لم يرتدِ الكمامة في اقليم كردستان".

ووجهت "سواق السيارات العمومية والخاصة بالالتزام بالتوجيهات الصحية وارتداء الكمامات في حال ركوب أكثر من شخص في السيارة والمخالف يغرم بمبلغ 50 ألف دينار".

ونبهت على "منع السفر من إقليم كردستان إلى دول بريطانيا، افريقيا الجنوبية، استراليا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، إيران، اليابان ومنع دخول المسافرين تلك الدول إلى الاقليم".