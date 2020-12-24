قوة امنية تقتل احد تجار المخدرات الخطرين بعد مداهمة احد الاوكار في ميسان

أفاد مصدر أمني، بأن قوة أمنية قتلت تاجر مخدرات بعد مداهمة أحد الأوكار في ناحية العزير التابعة لمحافظة ميسان.

وقال المصدر إن "قوة أمنية داهمت أحد أوكار تجار المخدرات في ناحية العزير بمحافظة ميسان وبعد المواجهة المسلحة تم قتل احد تجار المخدرات المهمين في المحافظة وهو المدعو حسين نصار مشيط".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم "ضبط نصف كغم من المخدرات مع بندقية كلاشنكوف واحدة فقط، وعادت القوة بدون خسائر".