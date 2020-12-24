وزارة الدفاع تصدر بياناً بشأن "بيع مناصب" في الوزارة

أصدرت وزارة الدفاع، الخميس، بياناً ردت فيه على أنباء "بيع مناصب" في الوزارة، مهددة بمقاضاة مروجي "الأخبار العارية عن الصحة".

وقالت الوزارة في بيان "تناولت بعض وسائل الإعلام خبراً من أخبار رابطة الشفافية مفاده (بيع المناصب في وزارة الدفاع)، وهنا تُبين الوزارة أنّه (لا صحة لمثل هكذا أخبار)".

وأضافت الوزارة أن "المناصب في الوزارة التي يتم منحها للضباط والقادة تكون وفق ضوابط ومعطيات تمر في سلسلة انتقائية عن طريق لِجان مختصة بموجبها تتم المفاضلة واختيار الأنسب وفق الشروط الموضوعة حسب المنصب، ويتم عرضها على الجهات العليا في الوزارة لغرض الموافقة عليها".

وتابعت أن "أيّة جهة إعلامية ستروّج لأيّة أخبار عارية عن الصحة الهدف منها تشويه سمعة الوزارة، سيتم مقاضاتها قانونياً".