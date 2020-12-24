الأمم المتحدة تعلق على قرار ترامب بالافراج عن منفذي جريمة النسور

اعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس، عن قلقها من قرار الرئيس الامريكي بشأن الافراج عن منفذي جريمة ساحة النسور.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء قرار الرئيس الأمريكي، بالعفو عن 4 موظفين سابقين في الشركة العسكرية الخاصة بلاك ووتر، أدينوا بقتل مدنيين عراقيين".

واضافت ان "العفو عنهم يعزز الإفلات من العقاب ويشجع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل".

وذكرت صحيفة "الغارديان"، امس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر عفوا بالكامل عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.