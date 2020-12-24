القضاء يتحرك على 13 مصرفاً أهلياً بسبب "مخالفات" تتعلّق بمزاد العملة

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عن اتخاذ إجراءات قانونيةزبحق 13 مصرفا أهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة.

وقال المجلس في بيان ، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق 13 مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح جمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك".

وأضاف ان "المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015".