البلداوي: توجه برلماني لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم اقالته من منصبه

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاربعاء، ان هناك توجه برلماني لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم اقالته من منصبه، لافتا الى انه لايوجد مبرر لتمديد عمل شركات الاتصالات بالرغم من اخفاقها في عملها وتورطها بالفساد.

وقال البلداوي في تصريح متلفز ان “هناك إصرار حكومي على تمرير صفقة شركات الهاتف النقال بالرغم من اخفاقها ويكفي ما أشار اليه القضاء بالجهالة الفاحشة بخصوص إعادة العمل مع شركات الهاتف النقال”.

واضاف ان “الشعب ينظر الى القضاء انه اليد التي تستطيع محاربة الفاسدين الذين يصطفون مع شركات الاتصال”.

واكد ان “هناك توجه برلماني لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم اقالته من منصبه، حيث لايوجد مبرر لتمديد عمل شركات الاتصالات بالرغم من اخفاقها في عملها وتورطها بالفساد”.

وبين ان “كوادر وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام قادرة على انشاء شركة وطنية لتقديم الخدمات”، داعيا الى الى “فتح الأبواب امام الشركات الأجنبية من اجل الاستثمار في قطاع الاتصالات”. ا