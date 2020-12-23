المالية النيابية تكشف عن اجتماع الكاظمي برؤساء الكتل قبل قرار رفع الدولار

كشفت اللجنة المالية النيابية،، عن اجتماع جمع الكاظمي ومحافظ البنك وبعض رؤساء الكتل واعضاء من اللجنة قبل ايام، مبينة ان قرار رفع سعر الدولار جاء بعد الاجتماع، فيما وصفت استضافة محافظ البنك بالمجلس بغير الجدي.

وقالت عضو اللجنة المالية محاسن حمدون في حديث صحفي ان “قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي لم يكن وليد الصدفة وهناك جهات مؤيدة للقرار على حساب الشعب”.

واضافت ان “هناك اجتماع خاص عقد بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحافظ البنك المركزي وبعض رؤساء الكتل السياسية واعضاء من اللجنة المالية”.

واوضحت حمدون ان “قرار رفع سعر الدولار جاء مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع وربما هو احد مقررات الاجتماع مما يؤكد تأييد جهات سياسية للقرار”، مشيرة الى ان “هذه الجهات لم تأخذ بالحسبان الاضرار التي ستلحق بالمواطن”.

ووصفت استضافة البرلمان لمحافظ البنك قبل قرار رفع سعر الدولار بانها غير جدية واتسمت باللامبالاة وغياب الجدية لمحاسبته”