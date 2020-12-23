الخدمات النيابية:هيئة الاعلام تمنع تأسيس شركة اتصالات وطنية للاستفادة من فساد الشركات الحالية

اتهمت لجنة الخدمات النيابية، الاربعاء، هيئة الاعلام والاتصالات بمنع تأسيس شركة وطنية للاتصالات ووضع المعرقلات رغم صدور قرار نيابي يلزمها بتأسيس الشركة، عازيا الامر لإبقاء الساحة لشركات الاتصال الحالية والاستفادة من فسادها.

وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي في حديث صحفي ان “هناك قرار نيابي صدر في وقت سابق يلزم هيئة الاعلام والاتصالات بتأسيس شركة وطنية عراقية للاتصالات في العراق “.

واضاف ان “هيئة الاعلام لم تتقدم اي خطوة بهذا الشأن وتضع المعرقلات لتأسيس اي شركة وطنية “، مشيرا الى ان “الهدف منها ابقاء الشركات الحالية محتكرة الساحة العراقية والاستفادة من فسادها”.

واوضح ان “عدد المشتركين لدى شركات الهاتف النقال في العراق بلغ 38 مليون مشترك “، لافتا الى ان “بهذا العدد من المشتركين وحجم الارباح مفترض ان تكون خدمات تضاهي جميع دول العالم”.

وتابع ان “عدد المشتركين العراقيين يعادل مشتركين لأكثر من اربع دول ومن دون اي خدمات على ارض الواقع”