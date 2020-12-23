القضاء يكشف "تحايلاً وتزويراً" بمزاد العملة و"تهريباً" للدولار خارج العراق

أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أنه يجري تحقيقاً في مزاد بيع العملة الأجنبية و"مخالفات" بعض المصارف الخاصة للقانون، مشيراً إلى أن التحقيق وصل إلى مراحل متقدمة وكشف عن "تحايل وتزوير" للاشتراك في المزاد و"تهريب" العملة الاجنبية خارج العراق.

وقال إعلام مجلس القضاء في بيان، إن "مجلس القضاء الاعلى وجه بإعمام صادر عنه كافة محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين يوميا".

وأضاف البيان أن "المجلس طلب من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون".

وفي سياق متصل، أكد البيان أن "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية".

وتابع أن "التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد".