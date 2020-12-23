مصدر سياسي يتحدث عن توجه برلماني لاقالة عدد من الوزراء بعد استجوابهم

افاد مصدر سياسي. هناك توجه لإجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي، يطاول خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة

واوضح المصدر ان التعديل سيطال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ووزير التجارة علاء الجبوري، ووزير الصناعة منهل عزيز الخباز، ووزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النفط إحسان عبد الجبار

واضاف المصدر ان خطوات التعديل الوزاري ستبدا بعد انتهاء عطلة رأس السنة في البرلمان، وسيكون وزير المالية علي علاوي، أول الوزراء المستجوبين، ثم المقالين