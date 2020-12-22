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الدفاع المدني يعلن اخماد حريق داخل مستشفى في البصرة


اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق داخل مستشفى القلب التخصصي في البصرة.

وقالت المديرية في بيان إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مستشفى نفط البصرة التخصصي للقلب في منطقة حي الزهراء بغضون دقائق معدودة".

وأضافت أن "الحريق اندلع في السقف الثانوي داخل منظومة التكييف لردهة قسطرة القلب وعلى الفور طوقت فرق الدفاع المدني النيران واخمدت الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع عدم تأثر عمل المستشفى في تقديم خدماته للمراجعين من المرضى"، موضحة أن "سبب الحادث كان نتيجة التماس الكهربائية في منظومة التكييف المركزي".

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الدفاع المدني يعلن اخماد حريق داخل مستشفى في البصرة
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