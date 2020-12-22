الاستخبارات العسكرية تعلن احباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن احباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" قادمة من سوريا في سنجار.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "استنهاضا لمهامها في تأمين الحدود المشتركة ومنع حالات التسلل منها، ولاجل ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وفصيل استطلاع لواء المشاة ٧٢ من احباط محاولة تسلل لعوائل داعشية قادمة من سوريا عبر طريق رجم العبد التابعة لناحية سنوني في قضاء سنجار غربي نينوى".

وأضافت أنه "تم القاء القبض على جميع افرادها البالغ عددهم تسعة اشخاص وقد تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".