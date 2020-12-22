سلطة الطيران المدني تصدر تعليمات بشأن منع السفر إلى عدة دول

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، دخول قرار مجلس الوزراء بمنع السفر إلى عدة دول بينها بريطانيا وإيران لتجنب السلالة الجديدة والمتطورة لفيروس كورونا، حيز التنفيذ.

وقال إعلام سلطة الطيران المدني في بيان إن "قرار مجلس الوزراء بمنع السفر الى كل من الدول التالية (بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان)، وكذلك منع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ساري المفعول من الان والى اشعار اخر".

وذكّر البيان بأن الوافدين العراقيين لن "يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الوزراء، غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءاً من يوم الخميس المقبل، فضلاً غلق الحدود البرية ومنع السفر من وإلى الدول التي ظهرت فيها السلالة المتطورة لفيروس كورونا، وهي "أخطر وأوسع" انتشاراً من الفيروس المعروف وفق مختصين.