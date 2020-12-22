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الانبار تعتزم غلق المدارس الأهلية والمسائية لتدني مستواها التعليمي


أعلن مدير عام تربية الانبار نافع حسين الدليمي، الثلاثاء، احصاء كافة المدارس الاهلية الموجودة في مدن الانبار .

وقال الدليمي في تصريح صحفي ان ” عدد المدارس الاهلية في مدن الانبار انتشرت بشكل غير مسبوق حيت وصل عددها الى 106 مدرسة اهلية بعد ان كانت المحافظة خالية منها”.

وأضاف، أن “مديرية تربية الانبار بدأت بعمليات تقليص لعدد المدارس الاهلية التي لم تحقق نتائج متقدمة”، مبينا ان “النية تتجه الى اغلاق معظم هذه المدارس لعدم نجاح تجربتها في الارتقاء بالواقع التعليمي”.

وأوضح، أن “عدد المدارس الحكومية في المحافظة ما يقارب 2000 مدرسة مزدوجة تعرضت معظمها لعمليات تخريبية نتيجة العمليات الارهابية”،

مؤكدا ان “مديرية تربية الانبار تتجه ايضا لغلق عدد من المدارس المسائية لتدني الواقع التعليمي في البعض منها”.

يشار الى ان تربية الانبار حصلت على نتائج متقدمة في الامتحانات العامة بالإضافة الى النتائج الكبيرة في ملف اعادة اعمار وتأهيل المئات من مدارسها المتضررة جراء العمليات الارهابية. 

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