الفتح: رؤساء الكتل يعتزمون استجواب الكاظمي اذا رفض الاستضافة

اعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، عن عزم رؤساء الكتل في البرلمان جمع تواقيع لاستجواب الكاظمي ومحافظ البنك ووزير المالية في حال رفض الاستضافة

وقال النائب عن الفتح حسن شاكر في حديث صحفي انه “في خطوة اولى تم جمع تواقيع من رؤساء الكتل النيابية لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي”.

واضاف ان “الاستضافة جاءت على خلفية رفع اسعار الدولار وتخفيض العملة العراقية”، مشيرا الى انه “في حال رفض الكاظمي الاستضافة فان هناك اتفاق بين رؤساء الكتل على جمع التواقيع لتحويلها الى استجواب”.

واوضح شاكر ان “هناك رغبة كبيرة وسخط نيابي وتوجه لإقالة حكومة الكاظمي لدى اغلب اعضاء مجلس النواب نتيجة الفشل المتوالي في خطواتها”.

وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية اعلنت، مطلع الاسبوع الجاري، نسبة الانجاز الحكومي لبرنامجها بانها لاتتجاوز 17%.