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الحكومة تعلن وصول موازنة العام المقبل الى مجلس النواب


أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء، وصول موازنة 2021 الى مجلس النواب، فيما اشار الى ان رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل.

وذكر المتحدث باسم المجلس، وزير الثقافة حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي ان “هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي، وقد بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021”.

واضاف ان “مجلس الوزراء وافق على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود مع دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو”، مبيناً ان “محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة”.

واشار الى ان “لجنة مكافحة الفساد كشفت عن حقائق كثيرة وذهبت بها إلى النزاهة، والحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح”.

و أكد ان “رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل”، معلناً ان “موازنة العام المقبل الآن في مجلس النواب”.

وأعلن ان “مجلس الوزراء صوت على تخويل مدير سلطة الطيران المدني التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مطار الموصل”، لافتاً الى ان “مجلس الوزراء صادق على قيام وزارة المالية بتمليك المشاريع الصناعية”.

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