الصحة ترفع توصيات لفرض حظر التجوال خلال رأس السنة

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، عن رفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لفرض حظر التجوال خلال رأس السنة.

وقال التميمي في حديث لقناة العراقية الرسمية، إنه "رغم انتشار السلالة الجديدة دخلنا انذاراً في وزارة الصحة، وناقشنا مع قرب احتفال عيد نهاية السنة، والاحتفالات التي قد تحدث".

وأضاف :"أوصينا الى اللجنة العليا للصحة والسلامة بان يكون هناك حظراً للتجوال من الثامنة صباحا الى السادسة مساء، اعتباراً من يوم 24 ".

وأشار وزير الصحة، إلى "وجود تهاون كبير وعدم التزام من قبل المواطنين، وهذا قد يؤدي الى عودة الاصابات بشكل كبير".

وأوضح، أنه "تم ملاحظة تهاون كبير من قبل المدارس الاهلية وأوصينا بغلق العديد من المدارس لعدم التزامها بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".