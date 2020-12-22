رئيس كتلة تحالف الفتح : : الموازنة لم تدعم ذوي الدخل المحدود ولا تتضمن إصلاحات

أكد رئيس كتلة تحالف الفتح محمد الغبان ، الثلاثاء ، أن الحكومة لم تجر أي خطوات إصلاحية فعلية لاقتصاد البلاد ومعالجة العجز الفعلي في موازنة 2021، مشيرا الى أن الموازنة لم تدعم ذوي الدخل المحدود.

وقال الغبان في تصريح صحفي إن “إجراءات الحكومة في موازنة 2021 لم تكن داعمة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة”، مبينا ان “ترشيد الانفاق الغير ضرورية وهو أمر على رأس أولويات الحكومة وكذلك تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية”.

وأضاف أنه “بامكان الحكومة تقليص النفقات غير الضرورية والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية واسترجاع الأموال المنهوبة وان لا تمس موازنة 2021 شرائح ذوي الدخل المحدود ورواتب الموظفين”.

وأكدت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن مسودة موازنة 2021 المعدة من قبل الحكومة لاتشير إلى أنها تعالج أي أزمة مالية.