الاقتصاد النيابية: لن نسمح بتمرير موازنة فيها شبهات فساد اكثر من الاصلاح

اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الثلاثاء، عدم سماح البرلمان بتمرير موازنة تشوبها شبهات فساد كبرى، مبينة ان ارتفاع السلع وخفض الرواتب لا يمكن السماح به مطلقا.

وقالت جودت في تصريح صحفي ان “موازنة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير ماليته تشوبها العشرات من علامات الاستفهام والاستفسار وهي لم تمرر مطلقا”.

واضاف ان “الاقتصاد العراقي واصلاحه لا يمكن ان يكون عبر تفقير المواطنين واضرار بمصالح المواطنين كما اتجهت الحكومة”.

واوضحت ان “الحكومة تكذب بشان عدم تاثر المواطن البسيط من رفع سعر الدولار كونها تعلم بالزيادة الكبيرة للاسعار في المواد الغذائية والسلع الاساسية والادوية”، مبينا ان “مجلس النواب سيستضيف الكاظمي وعلاوي لانهاء الازمة وعدم السماح لهم بتمرير هكذا موازنة”