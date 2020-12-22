السياسي الكوردي محمود عثمان: بايدن لايخدم مشروع الدولة الكردية والتمسك ببغداد هو الخيار الأفضل

أكد السياسي الكردي محمود عثمان، الثلاثاء، أن الكرد أمامهم خيار وحيد وهو التمسك بالبقاء ضمن العراق والاتفاق على حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وقال عثمان في تصريح صحفي إن “وصول جو بايدن للسلطة في الولايات المتحدة لن يخدم مشروع الدولة الكردية إطلاقا، وأن على الكرد أن يتمسكوا بخيار البقاء مع العراق وأن تكون بغداد هي عمقهم الستراتيجي”.

وأضاف أن “أمريكا خدعت الكرد في مناسبات أبرزها قضية الاستفتاء وأيضا تخلت عن الكرد في سوريا وجعلتهم فريسية بيد الأتراك”.

وأشار عثمان إلى أن “سواءً بوجود بايدن أو غيره في السلطة، فأن الخيار الأول للأحزاب الكردية هو الاتفاق على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها الإقليم، يجب أن يكون الخطوة الأولى، لآن الشعب حالة من الحرمان والجوع”.