المالية النيابية تتوقع عدم تمرير موازنة 2021 وترجح وصولها للمجلس الاسبوع المقبل

توقعت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عدم تمرير الموازنة لكثرة الخلافات بشأنها، مرجحة وصولها للمجلس مطلع الاسبوع المقبل بشكل رسمي.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي ان “موازنة 2021 عليها خلافات سياسية كبيرة بين الكتل قبل وصولها الى البرلمان لاسيما نسبة العجز الكبيرة التي اقرتها مجلس الوزراء”.

واضاف انه “من المتوقع عدم تمريرها داخل مجلس النواب اثر الخلافات التي عليها”، مشيرا الى ان “الموازنة تحتاج الى مفاوضات كبيرة للتوافق بشأنها والخلل في الحكومة ارسلها بوقت ضيق جدا”.

واوضح كوجر انه “من المؤمل وصول الموازنة بشكل رسمي الى مجلسي النواب مطلع الاسبوع المقبل”