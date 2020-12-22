الشيخ همام حمودي محذرا الحكومة: عواقب الازمة الاقتصادية ستكون وخيمة

حمل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، الثلاثاء، حكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية ضبط السوق وتشديد الرقابة الاقتصادية، ومنع الاحتكار والتلاعب بقوت المواطن، محذرا من ان العواقب ستكون وخمية ما لم تتدخل الحكومة لوقف صعود الأسعار.

وانتقد الشيخ حمودي في بيان له“وقوف الحكومة موقف المتفرج أزاء الزيادة الهائلة بأسعار مختلف السلع”، مبينا أن “من واجبها قبل اتخاذ قرار التعويم وضع كل التدابير اللازمة لما هو متوقع من عمليات احتكار ورفع اسعار واستغلال لا إنساني للمواطن الذي أصبح بين مطرقة الحكومة وجشع بعض التجار”.

ودعا الشيخ حمودي، كبار التجار إلى “الوقوف مع أبناء شعبهم في هذه المحنة، في نفس الوقت الذي طالب الحكومة بالالتفات الى أهمية استثمار الفرصة في دعم المنتج الوطني وتشجيع المصانع العراقية على إيجاد البديل عن المستورد”.