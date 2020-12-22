قتل 12 "داعشياً" في بادوش

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول يعلن قتل 12 "داعشياً" غربي مدينة الموصل.

وقال رسول في بيان إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب، فجر اليوم الثلاثاء، بعمليةٍ عسكرية جديدة إستندت على جُهد إستخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل".

وأضاف رسول، أن العملية "أسفرت عن مقتل 12 عُنصراً من بقايا عصابات داعـش الإرهابية "، مبيناً أن "هذه العملية جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي.