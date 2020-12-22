الصحة ترفع توصيات إلى لجنة السلامة بخصوص السلالة الجديدة لكورونا

قدمت وزارة الصحة، الثلاثاء، توصيات للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ عدة إجراءات تخص السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "الصباح" الرسمية، فقد قررت وزارة الصحة "رفع توصيات للجنة العليا بشأن قرب أعياد رأس السنة الميلادية تتضمن منع التجمعات ومعاقبة الجهات التي تنظم احتفالات وغلقها وحسب القانون".
ووجهت وزارة الصحة "بغلق المدارس التي تفرض الدوام لعدة ايام خلال الأسبوع بدلاً عن اليوم الواحد".
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