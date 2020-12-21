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انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش الارهابي في صلاح الدين


اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، انطلاق عملية أمنية واسعة مشتركة للحشد والجيش، لتفتيش وتأمين مناطق العيث ومطيبيجة وتأمين الطرق الرئيسة في محافظة صلاح الدين .

وقال آمر اللواء 88 للحشد الشعبي ونس الجبارة، في بيان، ان "عملية أمنية واسعة انطلقت صباح اليوم بمشاركة ألوية الحشد الشعبي الـ (9 - 22- 88) والجيش العراقي، عمليات صلاح الدين, فضلا عن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة".

وأشار، إلى أن "العملية انطلقت بإسناد الاستخبارات ومديرية الطبابة وبالإضافة إلى الوحدات الساندة المدفعية والبطاريات الخفيفة للحشد الشعبي".

وأضاف جبارة إن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتطهير منطقتي العيث ومطيبيجة وتثبيت نقاط أمنية ودوريات جوالة لتأمين الطرق الرئيسة تمهيدا لعودة جميع العوائل النازحة لمناطق سكناهم في صلاح الدين".

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انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش الارهابي في صلاح الدين
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