الأخبار

رئيس كتلة السند يحذر الحكومة من الالتفاف على قرار انسحاب القوات الاجنبية


حذر رئيس كتلة السند الوطني احمد الأسدي،  الاثنين ، الحكومة العراقية من محاولة الالتفاف على قرار مجلس النواب بشأن جدولة انسحاب القوات الاجنبية.

وقال الاسدي في تصريح صحفي إن “الأغلبية النيابية داخل مجلس النواب صوتت على إخراج القوات الأجنبية ونحن عبرنا في أكثر من محفل عن قلقنا ازاء تأخر جدولة انسحاب القوات الاجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية”.

وأضاف أن “القوى السياسية تتابع بشكل متواصل مع الحكومة والجهات المعنية عن وضع توقيتات زمنية لانسحاب جميع القوات الأجنبية”،

مبينا أن “أي تأخير في جدولة القوات الأمريكية والاجنبية يعد التفاف على قرار مجلس النواب ولن يسمح المجلس ولا الفعاليات الشعبية المؤيدة لهذا القرار”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس كتلة السند يحذر الحكومة من الالتفاف على قرار انسحاب القوات الاجنبية
جمع أكثر من 100 توقيع.. الكشف عن توجه نيابي لاقالة حكومة الكاظمي بالكامل
الكعبي يدعو لجلسة نيابية طارئة بحضور الكاظمي وعلاوي ومحافظ البنك المركزي
الحشد: معلوماتنا قادت للاطاحة ب6 من قيادات داعش الهاربة خارج” اسوار ديالى”
دعوات نيابية لإلزام الحكومة بالمطالبة بالتعويض جراء العدوان الأميركي على مطار كربلاء
برلماني كردي: مشاريع الاستثمار والبناء في الإقليم ستتوقف بشكل تام بعد رفع سعر الدولار
الشيخ جلال الدين الصغير : سقوط العملة واستشراء الغلاء والتردي الاقتصادي ما هو الا نذير جاد لما هو أصعب وأقسى في الفترة المقبلة.
تحالف القوى يكشف عن اتفاق الكتل السياسية بالأجماع على اقالة وزير المالية
بالفيديو .... الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا لا يقبلون بالاستثمارات ويصرون على مقاولات الدفع المباشر؟
إيران: توقيت الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد "مشبوه"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك