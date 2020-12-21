جمع أكثر من 100 توقيع.. الكشف عن توجه نيابي لاقالة حكومة الكاظمي بالكامل

اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , وجود امتعاض نيابي من أداء حكومة رئيس الوزراء الكاظمي من حيث الجانب المالي والاقتصادي وقد تم جمع اكثر من 100 تواقيع الاستضافة الكاظمي وعلاوي ,

مشيرة الى ان مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل وسط وجود نيات للمطالبة بإقالة حكومة الكاظمي بأكملها .

وقالت جودت في تصريح صحفي, ان ” اكثر من 100 توقيع تم جمعه لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية محمد علاوي للبحث في الأخطاء التي ارتكبوها بشان رفع سعر صرف الدولار الذي خلق حالة من ارتفاع الأسعار وارباك السوق”.

وأضافت ان “اغلب أعضاء مجلس النواب ومن مختلف الكتل السياسية لديهم نية لاقالة حكومة الكاظمي”، مؤكدا أن “هذا الطلب سيرفع خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب التي ستعقد الأربعاء المقبل

وكانت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية في وقت سابق من اليوم، عزم مجلس النواب استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وكبار المسؤولين للوقوف على الاخفاقات الحكومية