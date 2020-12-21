الكعبي يدعو لجلسة نيابية طارئة بحضور الكاظمي وعلاوي ومحافظ البنك المركزي

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، لعقد جلسة طارئة للوقوف على تداعيات ارتفاع صرف الدولار.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ان “الكعبي دعا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي”.

واضاف، ان “الجلسة تهدف للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود”