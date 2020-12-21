الحشد: معلوماتنا قادت للاطاحة ب6 من قيادات داعش الهاربة خارج” اسوار ديالى”

كشف الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، عن الاطاحة بـ6 من قيادات داعش الهاربة خارج اسواق المحافظة.

وقال الحسيني في تصريح صحفي ان” نشاط استخبارات الحشد الشعبي لم تختصر على تعقب خلايا داعش الارهابية في ديالى ومدنها بل وصلت الى مرحلة تعقب فلوله وقياداته الهاربة خارج اسوار المحافظة ممايحاولون الاختباء بهويات مزورة في بعض المحافظات المجاورة هربا من يد العدالة”.

واضاف الحسيني،ان” معلومات الحشد الشعبي وتدقيقها لخلفيات الخلايا النائمة وقياداتها قادت الى كشف ملاذات بعض الهاربين خارج اسوار ديالى

لافتا الى انه التنسيق مع بقية الاجهزة الامنية من ناحية المعلومات قادت للاطاحة بـ6 من القيادات والعناصر الارهابية في داعش خلال الاسابيع الماضية”.

واشار الحسيني الى ان” كل خلية نائمة يجري تفكيكها يتم من خلالها التعرف على هوية قيادات وعناصر اخرى مبينا ان البعد الاستخباري للحشد الشعبي فعال جدا ونجح في تحقيق نجاحات مهمة في الاشهر الماضية على صعيد تفكيك الخلايا واعتقال افرادها”.

وكان الحشد الشعبي نجح في تفكيك واعتقال افراد العديد من شبكات داعش خلال الاشهر الاخيرة بعمليات نوعية جرت في مناطق متفرقة من ديالى”.