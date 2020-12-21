دعوات نيابية لإلزام الحكومة بالمطالبة بالتعويض جراء العدوان الأميركي على مطار كربلاء

طالب النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، لجنة التقصي المشكلة للتحقيق في الضربة الامريكية على مطار كربلاء بضرورة اتخاذ قرار برلماني يلزم الحكومة بالتعويض.

وقال الموسوي في حديث صحفي ان “مطار كربلاء مطار مدني ومشروع استراتيجي مهم في مدينة مقدسة، ومن هذا المنطلق نطالب لجنة التقصي البرلمانية الخاصة بالتحقيق في الضربة الامريكية على المطار والمشكلة من قبل لجنة الخدمات والاعمار النيابية والأمن والدفاع النيابية بضرورة اتخاذ قرار برلماني يلزم الحكومة بالتعويض”.

وأضاف أن “التعويض يشمل الخسائر المادية والمطالبة بإعادة الصفة المعنوية لهذا المطار كون الكثير من الشركات العاملة لديها تخوف من تكرار هذه الضربة”