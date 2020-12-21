برلماني كردي: مشاريع الاستثمار والبناء في الإقليم ستتوقف بشكل تام بعد رفع سعر الدولار

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية مسلم عبد الله، الاثنين، أن مشكلة كبيرة ستلقي بظلالها على قطاع السكن والعقارات في الإقليم.

وقال عبد الله في تصريح صحفي إن “أغلب المجمعات السكنية في مدن الإقليم يدفع المؤجر إيجاراتها بالدولار، وكما أن هنالك عقارات وأقساط تدفع لشركات البناء من قبل المواطن بالدولار أيضا”.

وأضاف أن “معظم تعاملات قطاع العقارات والسكن في الإقليم يتم عن طريق الدولار، وبعد رفع سعر الصرف ستكون هنالك مشكلة كبيرة جدا، وعلى حكومة الإقليم التدخل وفرض الأسعار بالدينار وتقيمها على آخر سعر قبل رفعه من قبل البنك المركزي”.

وأشار إلى أن “هذه المشكلة ستلقي بظلالها على قطاع الاستثمارات في مجال السكن والقطاعات الأخرى، وسيتسبب بشلل تام لمعظم مشاريع البناء”.

وقرر البنك المركزي رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر المواد الغذائية والحاجات المنزلية الأخرى.