تحالف القوى يكشف عن اتفاق الكتل السياسية بالأجماع على اقالة وزير المالية

كشف تحالف القوى، الاثنين، عن وجود اتفاق نيابي بإجماع الكتل على اقالة وزير المالية بعد ان وصلت نسبة القناعة بفشل السياسة المالية بحكومة الكاظمي نحو 90% من اعضاء البرلمان.

وقال النائب عن تحالف القوى هيبت الحلبوسي في حديث صحفي ان “حكومة الكاظمي وخاصة وزير المالية اثبت فشله بامتياز في ادارة الازمة المالية وهناك استياء واسع لدى الكتل السياسية”.

واضاف ان “هناك اتفاق جرى على اقالة وزير المالية عبد الامير علاوي من خلال الاستجواب بين جميع الكتل السياسية بعد وصول نسب القناعة بفشله بنسبة 90% من البرلمان”.

واوضح الحلبوسي ان “هناك وزراء سيعقبون علاوي بالاستجواب بعد الانتهاء من وزير المالية خلال الجلسات المقبلة”.