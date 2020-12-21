إيران: توقيت الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد "مشبوه"

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الإثنين، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد الأحد، بأنه ”أمر مريب“.

وقال زاده في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الإيراني، إن ”الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية غير مقبول، لكن طبيعة الهجوم وتوقيته، والبيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، يظهران أن التوقيت مشبوه ومريب للغاية وأنهم أعدوا بالفعل بيانا لإصداره“.

ومساء امس دعت السفارة الاميركية في بغداد، الاحد، جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت السفارة في بيان ان "الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة، ولحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية".