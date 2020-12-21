الإطاحة بشبكة اتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين من بينهم امرأة ضمن شبكة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ب‍بغداد وبالجرم المشهود اثناء قيامهم ببيع احد الأطفال".

وأضافت الوكالة أنه "بدلالتهم من خلال التحقيقات الاولية معهم تم القاء القبض على متهمين اخرين بعد نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد وهما من ضمن هذه الشبكة ويقومان باستدراج ضحاياهم بذريعة العلاج في محافظة اربيل ودولة الهند والمتاجرة بأعضائهم البشرية".