لقيامه بصرف لوحات مميزة خلافات للتعليمات.. الحبس لمدة شهرين بحق مدير المرور الأسبق

افاد مصدر في وزارة الداخلية، الاثنين، بأن حكما صدر بحق مدير المرور الاسبق اللواء زهير الخفاجي لقيامه بصرف لوحات مميزة خلافات للتعليمات.

وقال المصدر ، إن "حكما صدر بالحبس البسيط لمدة شهرين بحق المدان مدير المرور السابق اللواء زهير الخفاجي وذلك لمخالفته واجباته الوظيفية وقيامه بصرف لوحات مميزة خلافات للتعليمات، وايضا اخراجه من الخدمة طيلة مدة محكوميته".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "حكما آخر صدر بالحبس البسيط لمدة شهر ونص بحق اللواء المتقاعد ماجد شنون وذلك لقيامه بفتح الارقام للحروف (ل .ق ز) قبل صدور التعليمات".