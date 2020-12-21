العراقيون يواجهون برداً قارساً ابتداء من الجمعة المقبل

توقعت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، أن يشهد العراق انخفاضاً في درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة المقبل، يصل عند عتبة الصفر المئوي، فيما رجحت تساقط أمطار وثلوج في المنطقة الشمالية يوم الأربعاء المقبل.

وكتب محمود عبد اللطيف، وهو رئيس منبئين جويين أقدم في الهيئة، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ننوه إلى أن المرتفع الجوي الذي سيؤثر على البلاد يوم الخميس المقبل، هو مرتفع سايبيري حيث تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ويكون انخفاض درجات الحرارة ملحوظا يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 لتكون درجات الحرارة في المنطقة الشمالية تحت الصفر المئوي ببضع درجات".

وأضاف عبد اللطيف، أنه "من المتوقع أن تسجل بغداد درجة حرارة صغرى (صفر مئوي)، ودرجات الحرارة الصغرى في المنطقة الجنوبية (ستكون) أعلى من الصفر المئوي ببضع درجات".

وتابع قائلاً: "إننا نتوقع حالة تساقط أمطار وثلوج يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 في المنطقة الشمالية خاصة الأقسام الجبلية منها".