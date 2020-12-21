هذا ما قاله الشيخ جلال الدين الصغير قبل خمسة سنوات حول الازمة المالية التي سيمر بها العراق وقد قوبل حينها بالاستهزاء

تنشر وكالة انباء براثا حديث لامام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير خلال خطبة صلاة الجمعة قبل خمسة سنوات وتحديدا عام 2016 تحدث فيها عن الازمة المالية التي ستعصف بالعراق وطالب الموطنين بالتقشف والادخار وان لا يعتمدوا على الحكومة وقد قوبل هذا الكلام حينها بالاستهزاء في مواقع التواصل الاجتماعي

ونحن نقول يا ايها المستهزاون تعالوا واعطونا الحلول , فقد نشرتم في صفحاتكم الشريرة كلاما ضد الشيخ جلال الدين الصغير لانه نصح الناس وطالبهم بالتقشف والادخار واعطى مثالا على الامور الكمالية والغير اساسية ولكن عقولكم الشريرة حرفت كلامه واوهمت الناس بان الشيخ لا يريد لهم الخير

واليوم بانت الحقيقة ولكن بعد فوات الاوان على هذه الناس التي تتلقف الكلام من دون معرفة مغزاه او حقيقته

نترككم مع ما قاله سماحته الشيخ قبل خمسة سنوات عسى ان يتعظ البعض