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تفاصيل استهداف الخضراء بثمان صواريخ


اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن تفاصيل استهداف المنطقة الخضراء بثمان صواريخ، مبينة ان ذلك ادى الى اصابة جندي بجروح.

وقالت الخلية في بيان "إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث بلغ عدد هذه الصواريخ ٨".

واضافت ان "صاروخا سقط في الشقة رقم ٦ في الطابق الأول في عمارة رقم ١، كما سقط الثاني في عمارة رقم ٣ الطابق الأول بالشقة رقم ١، فيما سقط الثالث في العمارة ذاتها بالطابق السابع،

اما الرابع سقط امام العمارة ٢٦ ، وكان سقوط الصاروخ الخامس امام العمارة ١٨، الى ذلك سقط الصاروخ السادس امام العمارة رقم ١٤ قرب السوق الداخلي، هذا وسقط الصاروخ السابع في إحدى البحيرات، اما الثامن فقد سقط قرب أحدى السيطرات".

واكدت الخلية ان "الصاروخ نتج عن إصابة جندي عراقي وحدوث أضرار مادية في هذه البنايات بعد أن دخلت هذه الصواريخ الى بعض الشقق السكنية التي يقطنها المواطنون، فضلا عن حدوث أضرار بـ١٤ عجلة مدنية ومولدة كهربائي وكرفان".

 

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تفاصيل استهداف الخضراء بثمان صواريخ
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