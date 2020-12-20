مقتل اثنين من ابرز المتورطين بعمليات الخطف والقتل في داعش الاجرامي غربي الرمادي

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، الاحد، عن قتل 2 من افراد عصابة متورطة بعمليات اختطاف وقتل عدد من منتسبي القوات الامنية والمواطنين بعملية امنية غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر ان “قوة امنية من قيادة عمليات الانبار وبدعم من طيران الجيش تمكنت من تنفيذ عملية نوعية استهدفت اثنين من ابرز بقايا خلايا ارهابي داعش مختصين بعمليات قتل واختطاف حال تواجدهما في مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي ما ادى الى مقتلهما في الحال”.

واضاف ان “المستهدفين نفذا عملية خطف وقتل مهندس بعد اختطافه قبل اكثر من شهر من موقع عمله في اعادة اعمار جسر قريب من الطريق الدولي السريع باتجاه قضاء الرطبة فضلا عن ارتكابهم لجرائم اخرى”.

يشار الى ان عناصر التنظيم الاجرامي في المناطق الغربية يعتمدون على عمليات الخطف والمساوة للحصول على مبالغ مالية “.