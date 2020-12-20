لجنة تقصي الحقائق تطلع ميدانيا على اثار القصف الاميركي لمطار كربلاء

كشف رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، الاحد، عن تشكيل لجنة تقصي حول الاثار التي خلفتها الضربة الامريكية على مطار كربلاء الدولي.

وقال السهلاني خلال زيارته لمطار كربلاء في حديث لعدد من وسائل الاعلام ان “لجنة نيابية من لجنة الخدمات والاعمار ولجنة الامن والدفاع النيابية تشكلت بأمر نيابي بناء على طلب النائب حامد الموسوي وزارت هذا اليوم المطار برفقة رئيسة هيئة الاستثمار وعدد من اعضاء مجلس النواب لنأخذ صورة حقيقة عن الاثار التي خلفتها الضربة الامريكية في استهداف واضح للمناشئ والمرافق الحيوية”.

واضاف ان “اللجنة قامت باول زيارة ميدانية للمطار واطلعت عن كثب لحجم الاضرار التي خلفتها الضربة الامريكية، والتي بسببها توقفت حركة الاعمار، كما لاحضنا ان كل الاعمال مدنية وليس هناك شئ يثير الاستفهام، والضربة كانت عملية لتعطيل الاعمال في هذا المشروع الاستراتيجي المهم”.

واشار الى ان “اللجنة ستقوم بزيارة للعتبة الحسينية بهدف كتابة تقرير مفصل بالحادث ورفعه الى مجلس النواب وقراءته في جلسة رسمية ليعرف الجميع ان هذه الضربة استهدافا للمشاريع الحيوية في البلاد، بالاضافة الى معرفة السبل التي يطالب فيها العراق كدولة المبررات والتعويضات عن استهداف المشاريع الاستراتيجية”.