الفتح: حكومة الكاظمي تواصل فشلها ولا تفرق بين المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي

اكد تحالف الفتح، الاحد، ان حكومة الكاظمي تمضي بفشل متواصل، مبينة انها لا تفرق بين المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي.

وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي في تصريح صحفي ان “الحكومة الحالية تفتقد الى ابسط مقومات قيام الدولة وفشلت حتى بالمحافظة على اسرارها بتسريب الموازنة”.

واضاف ان “التقرير الذي قرأته لجنة التخطيط الإستراتيجي يؤكد بان حكومة الكاظمي بفشل متواصل وماحققته من تطبيق برنامجها لايتجاوز 17%”، مشيرا الى ان “هذه النسبة ليس جميعها انجاز بل اغلبها قرارات لم تدخل حيز التنفيذ”.

واوضح البلداوي ان “الحكومة التي لا تفرق بين المنهاج الوزاري وبين البرنامج الحكومي بما لايقبل الشك لا تستطيع قيادة بلد واصلاح وضعه الاقتصادي