الأخبار

الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم


رفض رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، الاحد، قرار الحكومة بشان تخفيض قيمة الدينار العراقي، مبينا ان البرلمان سيصوت بالرفض على أي قرار يمس حياة المواطنين وقوتهم اليومية.

وقال الصالحي في تصريح صحفي ان ” رفع سعر بيع الدولار الى 1450 دينار دفعة واحدة خطأ ارتكبتها البنك المركزي ووزارة المالية يمكن السكوت عنه مطلقا”.

واضاف ان ” قادة الكتل السياسية رفضوا زيادة سعر الدولار قبل اسبوعين بناءا لتقرير اللجنة المالية الرافض لمقترح الصادرة عن البنك المركزي “.

وتابع ان “رفع سعر الدولار سيؤدي الى ايقاف المصانع المحلية لان المصانع المحلية تشتري المواد الاولية بالدولار من الخارج مما سيؤدي الى ارتفاع سعر المنتوج المحلي وان ي تخفيض لمخصصات راتب الموظف غير قانوني سنرفضها بالمجلس “.

واشار الى ان “وضع مزاد العملة الصعبة الى المصارف الحكومية والسيطرة على ايرادات الكمارك في المنافذ الحدودية تاتي بموارد مالية للدولة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور جثة شخص قتل بطريقة "غامضة" غربي بغداد
يصفها بـ"الترقيعات الآنية".. برلماني: جهات سياسية وراء تغيير سعر الصرف
الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم
القبض على "مسؤول مفرزة تفخيخ قاطع ديالى" في بغداد
غضب نيابي من تصريحات وزير المالية: تجاوز الدستور واربك الشارع
نائب: سنصوت على رفض الموازنة ونعيدها إلى الحكومة في هذه الحالة
بالفيديو .... رئيس خلية المتابعة السابق المهندس مصطفى السند يتحدث عن حقائق رفع سعر الدولار
المفوضية تمنح 231 حزباً إجازة تأسيس وترفض تسجيل 99 حزباً آخر
الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية مشتركة بعمق الصحراء وصولا للحدود العراقية السعودية
ضبط تلاعب وتزوير برواتب المتقاعدين في مصرف حكومي بالأنبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك