الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم

رفض رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، الاحد، قرار الحكومة بشان تخفيض قيمة الدينار العراقي، مبينا ان البرلمان سيصوت بالرفض على أي قرار يمس حياة المواطنين وقوتهم اليومية.

وقال الصالحي في تصريح صحفي ان ” رفع سعر بيع الدولار الى 1450 دينار دفعة واحدة خطأ ارتكبتها البنك المركزي ووزارة المالية يمكن السكوت عنه مطلقا”.

واضاف ان ” قادة الكتل السياسية رفضوا زيادة سعر الدولار قبل اسبوعين بناءا لتقرير اللجنة المالية الرافض لمقترح الصادرة عن البنك المركزي “.

وتابع ان “رفع سعر الدولار سيؤدي الى ايقاف المصانع المحلية لان المصانع المحلية تشتري المواد الاولية بالدولار من الخارج مما سيؤدي الى ارتفاع سعر المنتوج المحلي وان ي تخفيض لمخصصات راتب الموظف غير قانوني سنرفضها بالمجلس “.

واشار الى ان “وضع مزاد العملة الصعبة الى المصارف الحكومية والسيطرة على ايرادات الكمارك في المنافذ الحدودية تاتي بموارد مالية للدولة