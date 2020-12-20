غضب نيابي من تصريحات وزير المالية: تجاوز الدستور واربك الشارع

اكد نائب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي , الاحد , وجود سخط نيابي من اغلب الكتل السياسية للتصريحات التي ادلى بها وزير المالية وتجاوزه على الاليات القانونية والدستورية التي اربكت السوق والشارع العراقي.

وقال البلداوي في تصريح صحفي , ان ” حكومة الكاظمي مازالت حكومة اعلان بلا أفعال وان مبادرة وزير المالية بالكشف عن مسودة الموازنة التي لم ترسل او تقّر من قبل مجلس النواب مخالفة قانونية ودستورية”.

وأضاف، أن “أي مسودة لاي موازنة قابلة للنقاش والحذف من قبل مجلس النواب كما حصب بطلب الحكومة في وقت سابق قرضا بـ 110 ترليون وان البرلمان سمح لها بـ 12 ترليون فقط ” .

وأوضح البلداوي، ان “الحكومة لحد الان غير شفافة وتزودنا بكشف كامل عن إيرادات النفط وغيرها من الإيرادات الاتحادية وكذلك ان حكومة الكامي لم تقدم لحد اللحظه برنامجها الحكومي مكتفيتا بالمنهاج الحكومي وهذا غير صحيح “.

وافصح البلداوي عن “توجيه دعوة من قبل لجنة متابعة البرنامج الحكومي واللجنة المالية مشتركا باستضافة وزير المالية وعدد من الوزراء المعنيين لمناقشة التجاوزات القانونية”