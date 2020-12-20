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نائب: سنصوت على رفض الموازنة ونعيدها إلى الحكومة في هذه الحالة


قال النائب عن كتلة بدر النيابية عدي شعلان ابو الجون، اليوم الأحد، إنه سيعمل على جمع تواقيع لرفض مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 في حال تضمن تخفيض مخصصات الموظفين أو تثبيت سعر صرف الدولار الواحد بـ 1450 ديناراً.

وذكر أبو الجون في حديث صحفي، أن "الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي يلعبون بالنار ولم يتعظوا من تجارب من سبقهم ويريدون أن يقفوا بوجه الشعب العراقي دون أن يعوا خطورة تحدي هذا الشعب الذي أثبتت الملاحم الماضية انه شعب لا يخضع أو ينحني لغير الله"،

مبيناً أن "إصلاحات الحكومة غير المنطقية ستعود بنتائج كارثية عليهم على اعتبار أنها جاءت لدعم الفاسدين على حساب الطبقات الفقيرة".

وأضاف، أن على "الحكومة عدم مناقشة أو التصويت على الموازنة بحال تضمنت تخفيض المخصصات أو تثبيت سعر صرف الدولار بـ 1450 ديناراً، لأن تعبهم سيرد لهم دون شكر وسنعمل على جمع تواقيع للتصويت على ردها إلى من صوت عليها لتعديلها بالشكل الذي ينسجم مع مصالح الشعب العراقي وليس مصالح مافيات الفساد وبعض الدول التي لا تريد الخير للعراق وشعبه".

واختتم أبو الجون حديثه قائلاً إن "الحكومة بهذه الموازنة المشؤومة ستطلق على نفسها رصاصة الرحمة وسيكون مصيرها كسابقتها ولن يرحمها الشعب أو التأريخ".

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