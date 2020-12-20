مجلس الوزراء يستكمل جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، عن استئناف جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة المالية لعام 2021 .

وقال المكتب في بيان مقتضب ، إن "مجلس الوزراء يستكمل اليوم جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

وكان مجلس الوزراء عقد، أمس السبت، جلسة استثنائية برئاسة الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021.